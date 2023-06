Filhas de Gugu comentam batalha judicial entre a família: ‘Não é um problema para a gente’

Conflito e incerteza marcam a herança de Gugu Liberato após três anos e meio da morte dele em um acidente doméstico nos Estados Unidos. Onze pessoas estão envolvidas na história, incluindo as filhas gêmeas do apresentador, Marina e Sofia, de 19 anos, que contaram neste domingo, 25, ao Fantástico da TV Globo, como estão enfrentando a exposição de assuntos íntimos do pai delas nos tribunais.

As jovens expressaram descontentamento com certos depoimentos que consideraram falsos e revelaram a sensação de desapontamento. “Claro que é bem difícil lidar com tudo isso, mas eu acho que o mais importante foi que a gente ficou unido, sabe? Isso foi o que segurou a gente”, afirmou Sofia.

A disputa pela herança de Gugu Liberato tomou novos rumos à medida que documentos importantes foram revelados. Foto: Reprodução de Vídeo/TV Globo

Recentemente, a disputa pela herança de Gugu Liberato tomou novos rumos à medida que documentos importantes foram revelados. Um desses documentos foi uma decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que validou o testamento redigido pelo apresentador em 2011. No documento, Gugu estabelece a destinação 75% dos bens para os três filhos: João Augusto, de 21 anos, e as gêmeas, enquanto os 25% restantes, seriam divididos entre cinco sobrinhos do apresentador.

Nenhum valor foi designado para Rose Miriam, mãe das crianças, que está atualmente buscando o reconhecimento legal de uma união estável com Gugu. A família do apresentador contesta a alegação, insistindo que Gugu e Rose eram apenas amigos. Umas das provas apresentadas se trata de uma carta escrita a mão por Rose em 2010, na qual diz que sabe da homossexualidade de Gugu e que poderia mudar isso com orações e jejum.

Nessa disputa, Marina e Sofia apoiam a mãe delas, enquanto João Augusto, o filho mais velho, está ao lado da família de Gugu. Apesar dessa divisão, as gêmeas enfatizaram que as divergências não afetam o relacionamento entre os irmãos. “Não é um problema para a gente. Isso não afeta mesmo a nossa relação. A gente não deixa afetar, porque a relação entre irmãos é muito mais importante”, afirmou Sofia.

Reviravolta na divisão de herança de Gugu

Outra pessoa envolvida no processo é o chef de cozinha, Thiago Salvatico. Ele também acionou a justiça para provar uma união estável com Gugu. “Eu fui companheiro do Gugu, não existe outra pessoa. Foram nove anos ao meu lado”, afirma. Se o Tribunal reconhecer a relação deles, o chef seria beneficiado com 50% da herança do apresentador, cerca de R$ 500 milhões.

Na última semana, um homem de 50 anos, que se diz herdeiro de Gugu, também entrou na disputa pela herança. A mãe dele afirma ter engravidado do apresentador quando ele ainda era adolescente, aos 14 anos. O vendedor de automóveis e suposto filho de Gugu, Ricardo Rocha, disse nunca ter o conhecido.

Caso seja comprovado o vínculo sanguíneo de Gugu com Ricardo, o testamento deixado pelo apresentador perde a eficácia e o vendedor de automóveis passa a fazer parte da divisão da herança com os outros três filhos. “É lógico que a gente não queria que nada disso tivesse acontecendo, mas a gente acha que é necessário ter tido a audiência e essas coisas para a gente resolver tudo, esclarecendo a verdade”, afirma Marina.