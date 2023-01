‘Flowers’ se torna a música mais ouvida em uma semana na história do Spotify

Miley Cyrus bateu um recorde nesta sexta, 20. Isso porque Flowers, single lançado no último dia 12 de janeiro, se tornou o mais ouvido em uma semana na história do Spotify. A canção faz parte do álbum Endless Summer Vacation.

De acordo com a Variety, a música já ultrapassou a marca de 100 milhões de streams. O antigo detentor do recorde era o BTS, grupo coreano sucesso entre os jovens, que somou 99 milhões de streams em sete dias. No Twiiter, a cantora publicou uma mensagem de agradecimento. “Muito obrigado @Spotify e meus incríveis fãs”, escreveu.

Thank you so much @Spotify and my amazing fans. ❤️ https://t.co/Zbcr5arWP3 — Miley Cyrus (@MileyCyrus) January 20, 2023

Flowers está sendo vista pelo público como uma indireta ao ex-marido da artista, o ator Liam Hemsworth. No refrão, a eterna Hannah Montana destaca que pode “comprar flores para ela mesma”, “sair para dançar com ela mesma”, “conversar consigo mesma” e finaliza dizendo que pode “amar melhor do que você pode”, em uma possível referência ao ex.