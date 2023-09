Foo Fighters: Cozinheira fã da banda realiza sonho e conhece integrantes em restaurante de SP

Uma fã do Foo Fighters conheceu os integrantes da banda em seu trabalho e ganhou um abraço do Dave Grohl. O encontro aconteceu na última sexta-feira, 9, um dia antes do show do grupo no The Town.

Os integrantes do grupo visitaram o restaurante onde Tainan Matos trabalha, o Dalva e Dito, que é assinado pelos chefs Alex Atala e João Guerra. Nas redes sociais, a cozinheira compartilhou o momento do encontro.

“A vida é massa demais”, escreveu Tainan na legenda da foto com seus ídolos da infância. Em entrevista à Marie Claire, Tainan comentou que pôde dividir um momento único com o vocalista:

“Foi questão de segundos, mas não trocaria por nada. Falei que era um prazer enorme conhecê-lo, que ele não tinha ideia da importância dele na minha vida e que agradecia muito. Ele agradeceu de volta pela comida, que estava tudo ótimo, e que estava muito feliz pela recepção”.

“O Dave em especial me representa muita força e constância. Ele perdeu pessoas muito importantes na vida pessoal dele: o Kurt [Cobain] e depois o Taylor [Hawkins]. Acho que você tem que ter muita força para seguir num meio que sempre vai lembrar dessas pessoas que partiram tão cedo”, comentou.

O primeiro show do Foo Fighters no Brasil contou com clássicos da banda, que se apresentou em nova formação com o baterista Josh Freese. Veja como foi a apresentação aqui.