Fortuna de Taylor Swift: veja patrimônio da cantora e quanto ela ganha por show nesta turnê

Taylor Swift, de 33 anos, é uma das artistas mais poderosas e influentes da música atual. Estima-se que a cantora, que engatou a lucrativa The Eras Tour, chegou a se tornar bilionária em outubro deste ano.

Segundo relatório da agência Bloomberg, Taylor acrescentou US$ 4,3 bilhões ao PIB dos Estados Unidos graças à turnê, que contou com 53 apresentações no país.

Considerando o catálogo musical da cantora, suas vendas de produtos e mercadorias, bem como a arrecadação de shows, a agência concluiu que a artista alcançou a fortuna de US$ 1,1 bilhão (R$ 5,43 bilhões na cotação atual).

Taylor Swift Foto: Natacha Pisarenko / AP

Em junho de 2023, a Forbes havia estimado que o patrimônio líquido da cantora era de cerca de US$ 740 milhões, ou R$ 3,5 bilhões na cotação atual. No entanto, a própria revista considera que Taylor está arrecadando pessoalmente cerca de US$ 13 milhões (R$ 63 milhões) por parada na The Eras Tour.

Em junho, Taylor já estava acima de Ariana Grande, Britney Spears e Adele na lista das cantoras mais ricas dos Estados Unidos. Ela estava classificada em 34º lugar na lista das Mulheres ‘Self-Made’ Mais Ricas dos EUA da Forbes, sendo a segunda cantora da lista – atrás somente de Rihanna. Desde então, sua fortuna já cresceu em US$ 360 milhões (cerca de R$ 1,75 bilhão).

Ainda de acordo com a revista, o patrimônio de Taylor inclui mais de US$ 500 milhões (R$ 2,43 bilhões) estimados em royalties e turnês e um catálogo musical no valor de US$ 500 milhões (R$ 2,43 bilhões). Ela também possui US$ 125 milhões (R$ 609 milhões) em imóveis, incluindo seis casas e um avião particular de US$ 10 milhões (R$ 48,7 milhões).