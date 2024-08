15 anos de Rafaella Justus: Ticiane Pinheiro fala sobre amadurecimento da filha: ‘Nova fase’

“A gente que é mãe sempre acha que os nossos filhos são crianças, mas estou vendo a evolução da Rafa. Consegui acompanhar cada passo e vejo que ela está se tornando uma mulher linda, engraçada, educada, gentil”, disse Ticiane, visivelmente emocionada.

A festa de debutante marca o início de uma nova fase para muitas meninas, com Rafaella não é diferente “Com 15 anos, vira a chavinha. Então, não é mais a criança que você leva para uma festinha, é aquela criança que acaba indo com você para os eventos, para as baladas”, completou Ticiane.