‘90 Dias para Casar’: Americano dado como desaparecido se apresenta na delegacia de Manaus

Paul Staehle, americano que tinha sido dado como desaparecido no Amazonas, se apresentou na delegacia de Manaus nesta segunda-feira, 4.

“Ele mandou mensagens dizendo que estava perdido para seus amigos, depois não manteve mais contatos. Em breve depoimento, alegou que teve um ataque de ansiedade”, disse o delegado Rafael Soibelman, da Delegacia Especializada em Crimes contra o Turista (DECCT) ao G1.

Por meio de suas redes sociais, Karine Staehle, ex-mulher do americano, confirmou que Paul foi encontrado e pediu para que as pessoas parassem de enviar mensagens de ódio para ela.

“Só quero que vocês saibam que o Paul apareceu, não tenho nada a ver com isso. Então não me mandem mensagens de ódio, não me responsabilizo por isso. Iza postou que o Paul está bem, então pergunte a ele o que aconteceu antes de julgá-lo. Ele e eu não temos contato, mas me preocupei com ele. Paul não está namorando a Iza”, escreveu.

Karine Staehle confirma que Paul foi encontrado e diz não ter mais contato com o ex-marido Foto: Instagram/@staehlekarine/Divulgação

Conhecido por sua participação no reality 90 Dias Para Casar, disponível no Discovery Channel, Paul se casou com a amazonense Karine Martins durante o programa. Ele estava desaparecido desde o último sábado, 2. Ao site TMZ, Edna Staehle, a mãe do americano, contou que o filho estava no Brasil desde julho e que na quinta-feira, 31, havia enviado mensagens pedindo ajuda e dizendo que estava perdido na Amazônia.

O desaparecimento

Continua após a publicidade

Paul Staehle foi dado como desaparecido no sábado, 2, depois de uma amiga brasileira registrar o boletim de ocorrência no DECCT. Na mesma data, o Corpo de Bombeiros foi acionado pela polícia com uma possível localização do turista, em uma pequena ilha no Rio Negro.

“Na ocasião, o turista havia enviado uma localização para o celular de um amigo, que entrou em contato com a Polícia Civil informando o desaparecimento dele”, afirmou ao G1.

No domingo, 3, o Corpo de Bombeiros fez buscas no local, mas não encontrou Paul, que se apresentou na delegacia de Manaus na segunda, 4; Paul foi casado com a brasileira Karine por cinco anos e juntos são pais de dois filhos.