‘A Casa do Dragão’: Milly Alcock reclama da fama: ‘Horrível. Está me enlouquecendo’

Milly Alcock, que alcançou a fama repentinamente ao interpretar a personagem Rhaenyra Targaryen jovem na série A Casa do Dragão , confessou que não gosta de ver “seu rosto por todo lado” à revista Nylon.

“Estou tentando não olhar para a reação dos fãs de Rhaenyra, não me enxergar com isso, porque não me ajudaria. Só me deixaria incrivelmente ansiosa. Ver meu rosto por todo lado é exaustivo, e ninguém deveria precisar passar por isso. É horrível para c*ralho”, disse a atriz de 22 anos. “Não sei como as socialites do mundo fazem isso porque está me enlouquecendo”, emendou.

Antes de A Casa do Dragão, Milly só tinha feito trabalhos pequenos na Austrália. Para ela, tem sido difícil lidar com a repercussão da série da HBO. Ela se sente sozinha na experiência. “Não conheço ninguém que viveu algo parecido, meus amigos são muito normais e estão indo para a universidade, fazendo coisas básicas. Eles não são parte do mundo do entretenimento. Sinto como se alguém tivesse aberto a caixa de Pandora, como se eu tivesse passado para o outro lado do espelho. É como Alice no País das Maravilhas. É estranho”, destacou.

Cena do 3º episódio de 'A Casa do Dragão'. Foto: HBO

Já em recente entrevista ao NYP, Milly Alcock falou da relação entre sua personagem Rhaenyra Targaryen e o tio Daemon Targaryen (Matt Smith). “Acho complicado, acho que Daemon é bom para ela... Mas se ele é ou não a coisa certa, o tempo dirá”, disse a jovem, falando também de sua relação com Criston Cole (Fabien Frankel). “Acho que ela realmente gosta dele (Criston), mas não acho que ela o escolheria em vez de Daemon, no final das contas”, pontuou.

No quarto episódio da produção, transmitido no último domingo, 11, Daemon Targaryen retorna para Westeros após vencer a guerra em Stepstone e leva sua sobrinha Rhaenyra a um bordel da cidade. A aventura parece caminhar para um romance e a relação dos dois gera a fúria do Rei Viserys que ameaça deserdar a filha e expulsar novamente Daemon. Os demais episódios serão divulgados aos domingos.

A nova produção inspirada no livro Fogo & Sangue de George R.R. Martin contará a história do reinado da Casa Targaryens, a guerra civil pela sucessão do Trono de Ferro e a história de conquista de terras em Westeros, mais conhecida como a Dança dos Dragões, em exatos 172 anos antes dos acontecimentos entre Jon Snow (Kit Harrington) e Daenarys Targaryen (Emilia Clarke).