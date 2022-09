‘A Fazenda 14′: Gretchen diz que mãe de Bia Miranda queria ir para o reality show no lugar dela

Gretchen resolveu colocar os pingos nos is, como ela mesma disse, e fez uma live na noite do último sábado, 18, no Instagram, para falar sobre a participação da neta, Bia Miranda, em A Fazenda 14, reality show da Record TV , e da filha, Jenny Miranda, que foi criticada pela cantora. A artista afirmou que o objetivo dela sempre foi ser famosa e que estaria incomodada com o fato da jovem de 18 anos ter sido convidada para o programa e não ela. A família virou centro das atenções nas redes sociais desde que a influenciadora digital foi escolhida para compor o elenco da atração.

“A Jennifer quer ser famosa. Ela quer ser a filha da Gretchen, a irmã do Thammy, entenderam? Só que Deus é tão justo que não deu essa oportunidade para ela. E sabe por quê? Porque ela não merece. Deu essa oportunidade para a filha dela. Ela está muito chateada com isso. Ela tá p* da vida porque não foi ela que foi chamada. Aí ela diz que fui eu que coloquei ela (Bia) na Fazenda. Gente, ninguém tem esse poder, ninguém coloca ninguém na Fazenda. O pessoal da Record não é assim”, disse Gretchen.

Na última semana, Jenny usou o Instagram para contar aos seguidores que suspeita de uma manipulação da parte de Gretchen para que Bia conseguisse um lugar no reality.

A rainha do rebolado também revelou como aconteceu o convite para a neta participar do programa, mostrou a mensagem que recebeu de Leo Bentana no WhatsApp. Na mensagem, ele escreveu que não estava conseguindo entrar em contato com Bia e pediu que Gretchen transmitisse à influenciadora digital o pedido para ser uma das participantes.

A artista ainda revelou que a mãe de Bia fez de tudo para atrapalhar a entrada da influenciadora digital em A Fazenda, por pura inveja: “Até a certidão de nascimento da filha, para meu empresário tirar a identidade dela e e abrir uma empresa, que são as exigências da Record TV, ela não quis dar. Meu empresário teve que se virar para conseguir tudo em 48 horas”.

Em outro momento, Gretchen ainda contou que Bia já sofreu maus tratos pela mãe e chegou a ser espancada, além de ter que se “virar” para se sustentar. Por fim, a cantora destacou que essa seria a primeira e única vez que falaria sobre o assunto. “Ela foi uma menina abandonada. Ela foi uma menina sofrida, ela apanhava”, afirmou.

Bia Miranda foi a participante mais votada do Paiol e entrou em A Fazenda por escolha do público. A jovem foi anunciada como ‘neta de Gretchen’.

Bia Miranda, neta de Gretchen, foi a escolhida do Paiol em 'A Fazenda' Foto: @biamiranda.oficial / Instagram