A Fazenda: Darlan Cunha é acusado de agressão por ex, que mostra mais mensagens de supostas vítimas

Aryane Corrêa, ex-namorada de Darlan Cunha, está acusando o ator de agressão. Por meio de publicações em suas redes sociais, a personal stylist compartilhou áudios, imagens e mensagens de novas supostas vítimas que também teriam sido agredidas pelo ator em relacionamentos anteriores.

Em uma postagem datada de janeiro de 2021, fixada em seu perfil do Instagram, Aryane divide o seu relato e fotos da suposta agressão e também no boletim de ocorrência feito contra Darlan. No texto, Aryane conta que, entre idas e vindas, ela e Darlan ficaram juntos por dois anos e que, no último ano, ela foi vítima de abusos psicológicos e físicos.

“Durante um ano, sofri abusos psicológicos e físicos. Sim, ele bate em mulher, e bateu em mim. E quando tive forças para fazer uma ocorrência, descobri que tinham mais três [boletins] lá. Ele já me bateu até desmaiar. Já me bateu até eu me urinar, e em uma das nossas brigas ele disse: ' ‘não me irrita se não faço você se mijar de novo’”, escreveu.

Nos stories, Aryane compartilhou ainda mais mensagens que recebeu de outras mulheres. Cristiany, uma das supostas vítimas, diz que foi “brutalmente espancada, trancada em casa” e depois ameaçada. Além disso, ela escreve que a pedido do próprio ator, ela o ajudou a ser inocentado no processo de agressão contra ele.

“Ele fez a minha cabeça e por ser muito nova eu o ajudei. Eu não quero me expor, mas se quiser mostrar fotos da minha agressão, eu autorizo. Eu não aceito ver um monstro como ele se dando bem na TV”, disse.

Confinado em A Fazenda, Darlan Cunha foi acusado de agressão por ex-namorada Foto: Montagem/ Instagram / @dreamary

Darlan é um dos 18 participantes de A Fazenda 2023, que estreou terça-feira, 19. Diante das acusações, a sua equipe compartilhou uma nota de esclarecimento alegando que o ator foi absolvido do processo de Aryane por “ausência de provas”.