‘A Grande Fúria Do Mundo’: Mario Sergio Cortella e filho lançam podcast ‘para aproximar gerações’

Inspirados na canção Pais e Filhos, Mario Sergio Cortella e seu filho Pedro Mota Cortella buscam explicar A Grande Fúria do Mundo no Amazon Music. O serviço de streaming lançou nesta terça-feira, 14, o podcast intitulado com o trecho da canção da Legião Urbana.

Na produção, os jornalistas trazem para a conversa debates entre gerações. Além de filosofia, alguns dos principais temas serão: arte, literatura, psicologia e mais.

No episódio de estreia, o debate não poderia ser outro: família. Em entrevista ao Estadão, Pedro comenta que a ideia do projeto surgiu justamente a partir do questionamento de muitos fãs:

“A pergunta que meus irmãos e eu sempre temos que responder é: ‘como é ser filho do Cortella?’. A partir disso, eu provoquei [meu pai] com ‘e se no caminho a gente ainda tentasse explicar A Grande Fúria do Mundo, como pedia o Renato Russo na canção Pais e Filhos?’”.

Mario Sergio explica que a conversa entre pai e filho ser através de um podcast proporciona reflexão não só entre os familiares, mas também nos ouvintes:

“Trazer agonias e alegrias da vida e das convivências, sob a perspectiva de duas gerações interligadas pelo nicho familiar e, ao mesmo tempo, distanciadas pelos tempos de modo diverso vividos, é extremamente relevante para quem papeia diretamente (nós dois) e para quem papeia indiretamente (quem nos ouve), fazendo com que haja uma ‘audiência ativa’, na qual quem nos ‘ouça’ não apenas ouça, mas reflita, eleve, proteja, renegue”.

Mario Sergio e Pedro Cortella estreiam o podcast 'A Grande Fúria do Mundo' Foto: Amazon Music

Relação de pai de filho

Ainda que haja o espaço aberto para reflexão de temas do cotidiano, o projeto familiar também é desafiador para os Cortella. Enquanto Pedro revela que era difícil “sair do papel de jornalista” enquanto conversava com o pai, Sergio aponta que “o mais árduo foi deixar essa condição de maestria compulsória”.

Enxergar no filho um companheiro de debate e não “um exercício de autoridade unilateral”. No entanto, ao se permitir entrar nesse papel, o aprendizado foi grande e a aproximação também.

“A sistematização de conversas em torno de temas cruciais para quem convive permite uma proximidade maior e atenta deste pai com o universo mental, encantador e também intrigante de um de seus filho”, diz Mario.

Por fim, Pedro reflete sobre a importância do projeto para além de seu convívio familiar: “Esse podcast foi pensado para aproximar gerações. Conversando a gente entende que existem mais semelhanças que diferenças. Dentro de cada indivíduo da geração Z existe um tanto de Y, de Z e de baby boomer. É só dar tempo ao tempo para que a gente se conecte a partir daquilo que realmente somos”.