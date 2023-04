‘A periferia não é carência, não, é uma baita potência’, afirma Thiago Simpatia

O repórter Thiago Simpatia é um rosto conhecido nas manhãs da TV Globo. Ele está nos programas Mais Você, Encontro e É de Casa. No entanto, antes de chegar à emissora carioca, ele já havia passado por outros canais, apresentando programas esportivos e culturais. O nome de batismo, Thiago Silva de Souza, deu lugar à maneira como um jovem sorridente e carismático era visto por colegas de trabalho.

Simpatia começou em um grupo de teatro ainda na escola, fez diversas apresentações pelo grupo Nascer das Estrelas e concorreu em concursos em São Paulo. “Foi culpa do teatro. Exatamente no ano 2000, quando eu tinha 15 anos, eu estudava em um colégio na periferia”, conta. Antes, o repórter tentava se tornar um jogador de futebol e passou pelo São Paulo e pelo Corinthians. “Foi quando uma professora minha, a professora Renata, disse que tinha aberto uma vaga no teatro do colégio”, diz. “Entrei no espetáculo fazendo dois personagens. Graças a Deus e aos Orixás, eu peguei amor à arte.”

Rosto conhecido, Thiago Simpatia aparece nas manhãs da TV Globo. Ele está nos programas 'Mais Você', 'Encontro' e 'É de Casa' Foto: Instagram/@thiagosimpatia

Os avós maternos, Sérgio e Norma, sempre o incentivaram. Depois da atuação, o jovem continuou seguindo o caminho da arte: a de se comunicar. As máscaras do teatro abriram espaço para o microfone e a câmera. Ele passou a integrar o elenco da série Turma do Gueto, da Record, e também fez as peças teatrais Anjo Negro e Orfeu da Conceição. E, a partir disso, começou a fazer publicidades.

Inquieto, Simpatia foi parar no Jô Soares e no antigo Domingão do Faustão. “Eu consegui uma brecha para fazer figuração. “Enxerguei aquele local como o lugar para fazer contato. Eu comecei a perguntar para os produtores e câmeras como era a rotina”, conta.

Nesse período de figuração, ele ainda fez um curso e se tornou técnico de estúdio. Foi convidado para ser operador de microfone na Band, quando aceitou a proposta. “Como o salário era um pouco maior, fui para a Band”, relembra. Na nova emissora, o repórter conta que ouviu de colegas que “era bom na frente das câmeras”.

Neste momento, ele criou um canal no YouTube para falar sobre a favela e pautas da periferia. “Uma das primeiras visualizações foi de Celso Zucatelli, que me levou para a Rede TV.” Foi o apresentador quem colocou o nome artístico de Thiago. Lá, ele fez a apresentação do Voz da Perifa. Após este período, foi trabalhar na TV Nova Cidade e, depois, no Uol.

Questionado sobre a profissão, ele afirma que sempre quis ser jornalista. “Eu fui me descobrindo como comunicador. Eu percebi que por meio do jornalismo, eu teria mais ramificações para trabalhar”, afirma.

Quando o assunto é representatividade, esta é uma pauta importante para o jornalista. “Hoje, para mim, é um orgulho muito grande e eu estou fazendo parte de uma história. A periferia não é carência, não, é uma baita potência”, pontua. Para ele, é importante haver jovens que tenham vindo de uma realidade parecida com a dele em espaços de destaque. “Mães param-me na rua para falar que o filho voltou a estudar por causa de mim”, emenda.

A presença de pessoas negras na televisão ainda não é tão expressiva e há um caminho a ser percorrido para haver mais profissionais negros . “São muitos anos tendo que provar o quanto somos bonitos, somos inteligentes. Hoje, é a materialização de uma luta que não tem data para terminar, mas estamos vivos”, destaca.

O sonho de Simpatia é ser apresentador. “Fazer um programa de verdade, um programa real, do povo”, complementa. Perguntado sobre uma mensagem que gostaria de deixar, ele é categórico: “Você não é do tamanho dos seus sonhos, mas do tamanho da sua disposição”.