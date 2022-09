‘A Tardezinha’: Thiaguinho anuncia a volta do evento que faz sucesso no País

Thiaguinho e Rafael Zulu revelaram, por meio de uma live nas redes sociais, que A Tardezinha está de volta. O anúncio ainda contou com as participações especiais de alguns amigos do cantor: os esportistas Neymar , Gabriel Medina , Thiago SiIva, Vinicius Júnior e Bruninho. Mais de 100 mil pessoas acompanharam simultaneamente a live, que foi realizada na noite desta quinta-feira, 22. As datas e cidades que receberão essa turnê de retorno serão anunciadas em breve.

Desde que criaram o projeto, há mais de seis anos, eles não imaginavam que esse se tornaria um dos eventos de maior sucesso do Brasil. Hoje, A Tardezinha conta com dois álbuns lançados nas plataformas de música e um documentário disponível no Globoplay ; além disso, conquistou quase um milhão de pessoas ao longo dos quatro anos e meio circulando pelo País, fez 162 edições por 22 estados e teve seu encerramento em um dos palcos mais icônicos do mundo, o Maracanã.

Alguns convidados marcaram presença, entre eles Péricles , Iza , Rodriguinho, Alexandre Pires, Belo, Ferrugem, Ludmilla , Rael, Marcelo D2, Di Ferrero, Atitude 67 e Léo Santana.

Thiaguinho atribui parte do sucesso à escolha do repertório: clássicos do samba e do pagode da década de 90 e dos anos 2000. “São músicas que crescemos ouvindo e que estão na nossa memória, que todo mundo sabe cantar. É por isso que as pessoas gostam tanto da Tardezinha!”, afirmou o artista.