“Não foi minha decisão contar nada, nunca quis que ninguém soubesse. Achei que poderia levar para o caixão toda aquela dor e, quando fui exposta, me senti extremamente vulnerável”, disse a artista, que ressaltou que não quer ser definida por essa violência, e sim por sua trajetória como atriz.

Klara explicou que demorou mais de um ano para poder digerir o abuso e sua exposição, e que sua família sofreu junto com ela. “Eu não dormia, meus pais não dormiam. A gente chorava junto dois dias e dormia um, porque não tivemos tempo de assimilar. Nunca vamos nos acostumar com a ideia do que aconteceu”, explicou.