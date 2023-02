Acusado de violência doméstica, Orlando Brown solicita avaliação mental antes de julgamento

Orlando Brown, conhecido pelo seu papel como Eddie na série As Visões da Raven, solicitou uma avaliação mental com o intuito de alegar insanidade antes do julgamento em relação à acusação de violência doméstica que está sofrendo. As informações são do TMZ.

Brown está em prisão domiciliar desde dezembro do ano passado. Segundo o site americano, que obteve acesso aos documentos legais do caso, o advogado do ator pediu a avaliação para constatar se o artista está mentalmente apto para o julgamento, além de poder mudar os rumos do caso.

Orlando foi preso após uma suposta vítima abrir uma ação contra o ator, alegando ameaças violentas, onde Brown teria utilizado uma lâmina de faca e um martelo. Ele pagou uma fiança de US$ 25 mil e foi liberado, porém acompanha os desdobramentos da situação em prisão domiciliar.

Orlando Brown como Eddie em 'As Visões da Raven' Foto: Reprodução/Walt Disney

Essa não é a primeira vez que ele está no centro das atenções. O ex-astro da Disney já foi preso anteriormente, em 2018, após se envolver com posse de drogas, além de outras acusações acumuladas desde 2011.