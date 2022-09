Adam Levine sobre acusação de traição: ‘Não tive caso, mas cruzei um limite’

Adam Levine utilizou o Instagram para se pronunciar sobre a acusação de traição que veio à tona nesta segunda-feira, 19, depois de a modelo Sumner Stroh afirmar que teve um caso de cerca de um ano com o cantor.

Em vídeo publicado no TikTok, ela ainda alegou que o vocalista do Maroon 5 voltou a contatá-la para avisar que estava considerando batizar seu filho, caso fosse um menino, com o nome dela.

Nesta terça-feira, 20, Levine compartilhou um comunicado negando o caso, mas admitindo que “cruzou uma linha” e que errou em flertar com mulheres que não fossem a sua esposa, a modelo Behati Prinsloo. Casados desde 2014, eles têm duas filhas e esperam o terceiro bebê.

“Muito tem sido dito sobre mim nesse momento e eu quero esclarecer. Eu usei mal julgamento em falar com qualquer um além da minha mulher em qualquer forma de flerte. Eu não tive um caso, no entanto, cruzei uma linha durante um período da minha vida que me arrependo”, escreveu.

Em seguida, o cantor disse que conversou a sua família sobre o assunto: “Em alguns momentos, foi inapropriado. Eu já lidei com isso e estou tomando os passos necessários para consertar isso com a minha família”.

Levine afirmou que sua mulher e a sua família “são tudo que eu me importo nesse mundo” e que “ter sido tão inocente e estúpido a ponto de arriscar a única coisa que realmente importa” foi o maior erro que podia cometer.

“Eu nunca vou fazer isso de novo. Eu vou assumir a total responsabilidade. Nós vamos passar por isso. E vamos passar por isso juntos”, concluiu.

Lembre o caso

As conversas sobre a possível traição de Levine começaram nesta segunda-feira, 19, depois da modelo norte-americana Sumner Stroh publicar um vídeo em que alega que viveu um caso de cerca de um ano com o cantor. Segundo ela, o músico voltou a contatá-la para avisar que estava considerando batizar seu filho, caso fosse um menino, de Sumner.

“Basicamente, eu estava tendo um caso com um homem que é casado com uma modelo da Victoria’s Secret. Na época, eu era jovem e inocente. Sinceramente, eu me senti usada. Eu não estava ‘na cena’ como eu estou agora, então eu era facilmente manipulada”, diz no vídeo.

Em seguida, ela mostra o que seria uma captura de tela de uma conversa entre ela e Levine. “Adam e eu estávamos nos vendo por cerca de um ano. Depois que eu parei de falar com ele por alguns meses, foi assim que ele voltou para a minha vida”.

Então a modelo exibe uma mensagem, supostamente do cantor, em que ele diz: “Ok, pergunta séria. Eu vou ter outro bebê e se for um menino, eu quero muito batizá-lo de Sumner. Você estaria ok com isso? Estou falando super sério”. De acordo com o print mostrado no vídeo, a mensagem teria sido enviada no dia 1º de junho.

“Eu fui completamente manipulada. Eu lidaria com isso privadamente, nunca quis ir à público, porque obviamente eu sei as implicações que vêm com isso”, continua a modelo. “Eu tinha enviado alguns prints de tela de forma irresponsável para alguns amigos que eu achei que eu confiava e um deles tentou vendê-los para um tabloide. Então aqui estou”.

