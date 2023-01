Adaptação do clássico de Stephen King, ‘Bicho-Papão: O Conto’ ganha primeiro trailer e pôster

Bicho-Papão: O Conto teve o primeiro trailer divulgado nesta segunda, 30. O clássico conto de Stephen King chegará aos cinemas em uma versão adaptada pelos roteiristas Scott Beck e Bryan Woods, com colaboração de Mark Heyman, sob direção de Rob Savage.

O filme, pouco recomendado aos que têm medo do escuro, mostra a lenda do monstro ganhando vida, mas de uma forma ainda mais assustadora. Sophie Thatcher interpreta uma adolescente que mora com a irmã, Sawyer (Vivien Lyra Blair) e o pai Will (Chris Messina). Na trama, o trio precisa superar o luto após uma perda na família e lidar com a ameaça sobrenatural do bicho-papão.

Nos EUA, o longa está previsto para estrear no dia 2 de junho de 2023. Porém, ainda não há data de lançamento no Brasil.

Além da prévia, Bicho-Papão: O Conto também ganhou um pôster. Veja: