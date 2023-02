A cantora Adele chorou ao contar que encontrou um idoso viúvo homenageando a mulher durante seu show. O relato da artista ocorreu durante uma apresentação em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Adele chora ao ver homem viúvo fazendo homenagem para a mulher durante show Foto: Heidi Gutman|AP

Ela lembra que, quando canta a música Someone Like You, sempre ouve histórias do público. “Quando eu ando no meio da multidão, eu gostaria que você pudesse ver o que eu posso ver. Porque eu sei que falo com algumas pessoas todas as noites, mas depois vejo pequenas histórias de pessoas acontecendo”, explicou Adele.

Após ter passado pelo homem, que aparece no vídeo com o celular, ela relata o que havia visto ao chegar ao palco. “Havia um homem segurando o telefone. Acho que é a mulher dele ao telefone, e não acho que ela esteja aqui, e isso realmente me comoveu. Sinto muito pela sua perda, e não percebi o que você estava me mostrando até que cheguei aqui”, pontuou Adele.