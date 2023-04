Adele vai às lágrimas em ‘Carpool Karaoke’ ao relembrar de divórcio

No programa desta segunda-feira, 24, o The Late Late Show With James Corden, recebeu a cantora Adele, 34 anos, no último quadro do Carpool Karaoke.

Na atração, o apresentador Corden, 44 anos, e o convidado saem andando de carro pelas ruas e conversando. No episódio, divulgado em vídeo no YouTube, a cantora fala sobre as mudanças de vida.

Adele ainda revelou que o próprio apresentador e amigo pessoal dela e a esposa, Julia Carey, foram importantes para ajudá-la a encarar o processo de divórcio com o produtor Simon Konecki, quando se separaram em setembro de 2019. Juntos, eles têm um filho de 10 anos, Angelo. “Foi o primeiro ano em que eu senti que tinha que assumir a responsabilidade de ser adulta. No ano anterior, eu deixei o Simon e tudo mais. Mas você, Jules e as crianças eram tão dedicados a cuidar de mim e do Angelo e eu lembro que você costumava fazer isso com bom humor”, disse ela.

Em meio às lágrimas, a britânica, então, confessa que o casal de amigos sempre a aconselhou. “Você sempre foi como um adulto para mim - você e Julia -”, disse enquanto enxugava o rosto.

Corden também se emocionou durante a fala da amiga e se recordou de quando foi consultada por ele, quando não se sentia bem em casa. “Foi tudo o que eu estava sentindo naquele dia. Fiquei chocado com a forma como você conseguiu pegar tudo o que eu estava sentindo, e... a vida, e apenas colocar em um verso”, disse o apresentador.