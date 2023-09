‘Adoraria viver essa vilã’, diz Nany People sobre interpretar Odete Roitman em remake de Vale Tudo

Nany People afirmou que aceitaria interpretar Odete Roitman, personagem vivido por Beatriz Segall, caso uma nova versão da novela Vale Tudo, da TV Globo, fosse realizada. A declaração foi feita em uma entrevista para o site Na Telinha, publicada nesta segunda-feira, 28. Segundo a atriz, ela “adoraria viver essa vilã maravilhosa”.

A alegria da artista é fruto de uma postagem feita pelo dramaturgo Aguinaldo Silva, que escreveu a novela em 1988 ao lado dos autores Gilberto Braga e Leonor Bassères. Na publicação, Aguinaldo comentou que Nany seria um nome adequado para a personagem.

Beatriz Segall viveu Odete Roitman em Vale Tudo. Foto: Reprodução/Globo

Em uma conversa com Leonor, Aguinaldo lembra do comentário que a amiga fez sobre Odete. “Não é nada mulher, é gay”. O autor, por sua vez, teria gargalhado. “Feito um relâmpago, me veio à mente o nome de uma atriz digna de viver tão alto mister: A única, absoluta, insubstituível Nany People”, disse.

Ao saber da escolha de Aguinaldo, Nany People disse que sentiu “uma onda de carinho e gratidão” “Com as bênçãos de ‘sir’ Aguinaldo... Que Atriz não sentiria? Amei!”, enfatizou.