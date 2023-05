Adriana Calcanhotto abre a camisa e mostra seios para homenagear Rita Lee e Gal Costa em show

Adriana Calcanhotto realizou um show no Tokio Marine Hall, em São Paulo, na noite desta quinta-feira, 11. A turnê Gal: Coisas Sagradas Permanecem faz tributo a Gal Gosta, que morreu em novembro de 2022, aos 77 anos.

A artista de 57 anos aproveitou a ocasião para também homenagear Rita Lee. A cantora morreu na última segunda-feira, 8, aos 75 anos, após lutar contra um câncer de pulmão.

Durante o show, ela cantou Quando, do Doces Bárbaros, grupo que tinha Gal entre seus membros e que citou Rita na canção, além de Bem Me Quer, música da própria Rita que já foi performada ao lado da cantora baiana.

Em determinado momento, Adriana levantou uma bandeira do Estado de São Paulo - onde Rita Lee nasceu - e abriu sua camisa, ficando com os seios à mostra. Ela divulgou um vídeo da ocasião nas redes sociais.

Obrigada, São Paulo! Obrigada Gal, obrigada Rita! Seguimos agora para as derradeiras datas de #CoisasSagradasPermanecem. Hoje (12/05) em Santos e no domingo (14/05), encerramento na Bahia, em Salvador, na Concha! 🤍 pic.twitter.com/e2us9ncFZg — Adriana Calcanhotto (@lacalcanhotto) May 12, 2023

simplesmente adriana calcanhotto com os seios à mostra enrolada na bandeira de são paulo 🔥



🎥: igor gomes pic.twitter.com/mjqYnFTIE4 — boyzinha (@acendiabrada) May 12, 2023

A atitude faz referência a dois momentos emblemáticos das cantoras homenageadas. Em 1994, Gal ficou com os seios à mostra durante um show no teatro Imperator, no Rio de Janeiro, enquanto cantava a canção Brasil, de Cazuza.

Continua após a publicidade

Anos antes, em 1987, a própria Adriana fez uma aparição especial em um show de Rita e acabou ficando completamente nua no palco enquanto a cantora entoava a canção Miss Brasil 2000.