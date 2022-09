Adriana Lima divulga foto para anunciar o nascimento do terceiro filho, Cyan

A modelo Adriana Lima anunciou no Instagram, nesta segunda-feira, 5, o nascimento do terceiro filho. Cyan, fruto do relacionamento com o produtor cinematográfico Andre Lemmers III, veio ao mundo em 29 de agosto.

Na legenda da publicação, ela revelou o significado do nome da criança. “Cyan (ciano em português) é a cor entre verde e azul no espectro visível da luz. Cyan é a cor das águas de Bora Bora e das Maldivas, lugares que estão na nossa lista de sonhos. Cyan agora é a nossa cor favorita. A cor dos olhos do nosso menino. Bem-vindo ao mundo, Cyan Lima Lemmers”, escreveu a ex-angel da Victoria’s Secret.

Até o momento, a imagem recebeu mais de 160 mil curtidas e muitas felicitações. “Ahhhh muito amor! Parabéns”, escreveu Caroline Trentini . “Deus os abençoe, Adriana!”, desejou Cynthia Sangalo. “Parabéns! Já estou apaixonado por ele porque ele é o teu bebê! Deus o abençoe”, disse um seguidor. “Bem-vindo ao mundo, pequeno Cyan. Nós já te amamos muito!”, emendou outro.