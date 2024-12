Adriane Galisteu elogia atriz que a interpretou na série ‘Senna’

A atriz publicou um vídeo em que aparece lendo um trecho de livro escrito pela apresentadora, O Caminho das Borboletas - Meus 405 Dias ao Lado de Ayrton Senna. Com uma música romântica de fundo, as frases falavam sobre o encantamento do casal e seus beijos e carícias.

Adriane comentou a publicação com cinco emojis com uma boca simbolizando um beijo. Também compartilhou a leitura em seus stories, acompanhando o comentário: “Gosto muito dela, Julia Foti!”.