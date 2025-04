Agente de Van Damme nega envolvimento do ator em esquema de tráfico sexual: ‘Absurdo’

Jean-Claude Van Damme, de 64 anos, foi acusado de envolvimento em um esquema de exploração sexual ligado ao tráfico de mulheres da Romênia. Segundo denúncia apresentada à Diretoria Romena de Investigação do Crime Organizado e Terrorismo (DIICOT), o astro de Hollywood teria ciência de que as vítimas eram traficadas e teria aceitado passar a noite com cinco modelos em Cannes, na França.

De acordo com a emissora Antena 3, afiliada da CNN, as mulheres teriam ligação com Morel Bolea, empresário investigado por liderar uma organização criminosa e uma agência de modelos suspeita de envolvimento em exploração sexual. Ainda segundo a denúncia, as vítimas teriam sido oferecidas ao ator como um “presente” durante um evento na cidade francesa.