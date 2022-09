Agredido por Will Smith, Chris Rock critica pedido de desculpa do ator

O episódio de agressão de Will Smith contra Chris Rock na cerimônia do Oscar, em março, segue sendo assunto para o comediante. Apresentando um stand-up em Londres, em parceria com Dave Chappelle, Rock criticou o vídeo de pedido de desculpa do ator. As informações são do Deadline.

Durante a apresentação, que ocorreu no último sábado, 3, o comediante dedicou um momento para relembrar a situação com Will. Sem citar o nome, Rock se dirigiu a ele como “Suge Smith”, em referência ao ex-executivo musical da Death Row Records, Suge Knight, que cumpre sentença de 28 anos de prisão por homicídio voluntário.

Will Smith subiu ao palco do Oscar e deu um tapa em Chris Rock, após o comediante fazer piada com sua mulher

“Fod*-se seu vídeo de refém”, iniciou Chris sobre o pedido de desculpa. “Sim, isso doeu. Ele fez o papel de [Mohamad] Ali. Eu não posso nem interpretar Floyd Mayweather”, declarou, se referindo a dois lutadores de boxe que já se enfrentaram no ringue.

Segundo o site, Dave Chappelle opinou sobre o assunto, alegando que não saber qual teria sido sua reação, “mas tem certeza de que o ator não teria ‘aproveitado o resto de sua noite’ na premiação”.

O pedido de desculpa

Quatro meses depois de protagonizar uma das mais surpreendentes cenas da história do Oscar, quando subiu ao palco e deu um tapa no apresentador Chris Rock, o ator Will Smith comentou pela primeira vez o fato. “Eu entrei em contato com Chris, e a mensagem que retornou é que ele não está pronto para falar, mas quando estiver, ele entrará em contato”, afirma Smith em um vídeo divulgado nesta sexta-feira, 29. “Vou te dizer, Chris, peço desculpas a você. Meu comportamento foi inaceitável e estou aqui sempre que você estiver pronto para conversar”, completou ele, que ainda se desculpou com a mãe de Rock e seu irmão, Tony Rock.

“Essa foi uma das coisas sobre aquele momento que eu não percebi”, continuou o Smith. “Eu não estava pensando em quantas pessoas se machucaram naquele momento. Quero me desculpar com a mãe de Chris, com a família de Chris, especialmente seu irmão Tony Rock. Isso é provavelmente irreparável”.

Smith, que ganhou o Oscar de melhor ator naquela mesma noite por sua atuação em King Richard, afirmou que não estava se desculpando a pedido de sua mulher, Jada Pinkett Smith.