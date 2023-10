Alcione processa bar no Rio que leva seu nome por suposta falta de pagamento de uso de imagem

A cantora Alcione está processando um bar no Rio de Janeiro que leva o seu nome. A informação foi publicada pelo colunista Ancelmo Gois, do O Globo, e confirmada pela assessoria de imprensa da artista e pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) ao Estadão nesta segunda-feira, 23. Até o momento, o estabelecimento não se pronunciou sobre o caso.

Alcione acusa o empresário Vinícius Correa, que administra o local, de não pagar os direitos de uso de imagem exigidos pela cantora. Chamado “Bar Alcione, A Casa da Marrom”, o lugar fica localizado na Barra da Tijuca, na capital fluminense.

Alcione processou bar que leva seu nome no Rio de Janeiro. Foto: Denise Andrade / ESTADÃO

A cantora concedeu o uso do nome contanto que adquirisse uma parcela dos lucros do bar, mas não concorda com a prestação de contas na empresa. Ela também alega que os pagamentos direcionados à artista estão atrasados.

O Estadão entrou em contato com o Bar Alcione, mas não obteve retorno até o momento da publicação. O espaço segue aberto.

