Alec Baldwin chora com arquivamento do julgamento por homicídio no set de ‘Rust’

O caso de homicídio culposo contra o ator norte-americano Alec Baldwin foi encerrado de forma dramática nesta sexta-feira, 12, depois que a juíza responsável rejeitou as acusações contra Baldwin, após decidir que os promotores não entregaram as provas de maneira adequada à defesa.

PUBLICIDADE “Não há como o tribunal corrigir esse erro”, disse a juíza Mary Marlowe Sommer. O ator chorou quando a decisão foi anunciada e imediatamente abraçou sua esposa quando o tribunal foi dispensado.

Ator Alec Baldwin chora após decisão no tribunal Foto: Ramsay De Give/AP





Alec Baldwin abraça a esposa após decisão no tribunal Foto: Ramsay De Give/AP

Relembre o caso

A tragédia envolvendo o astro de 30 Rock no set do filme Rust, em outubro de 2021, chamou a atenção do mundo inteiro e trouxe à tona várias questões sobre a segurança no set de filmagens, especialmente em relação ao uso de armas de fogo.

Durante os ensaios de uma cena no Novo México (EUA), Baldwin disparou acidentalmente uma arma de fogo que estava sendo utilizada como adereço. A arma, que supostamente deveria estar carregada com balas de festim, acabou disparando um projétil real, atingindo a diretora de fotografia, Halyna Hutchins, e o diretor Joel Souza.

Hutchins foi atingida no peito e, apesar dos esforços para salvá-la, morreu devido aos ferimentos, enquanto Souza foi ferido, mas sobreviveu.

A investigação subsequente revelou falhas nos protocolos de segurança e na maneira como as armas estavam sendo manuseadas e monitoradas.

Publicidade

Baldwin, como o ator que disparou a arma, e outros membros da produção, enfrentaram intenso escrutínio público e legal.