O Dia do Irmão é comemorado nesta terça-feira, 5. Nas redes sociais, Sthefany Brito compartilhou uma lembrança com Kayky Brito que, atualmente, está intubado na UTI do Hospital Copa D’or após ser atropelado no último sábado, 3.

No Instagram, ela repostou uma publicação antiga em que o ator aparece tomando um café com ela. Na legenda, ela escreveu: “Estou te esperando pros nossos cafés (...) Te amo”.

Story de Sthefany Brito Foto: Instagram/ @sthefanybrito

Sandy também postou uma homenagem para Junior nesta terça. Nas redes sociais, ela escreveu: “Hoje é o dia do irmão e o meu é melhor. Te amo”.

Diversos são os nomes de artistas que dividem parentesco. Cleo e Fiuk, por exemplo, são irmãos por parte de pai. Ambos são filhos de Fábio Jr.

Danton e Selton Mello também possuem uma carreira artística de anos. Os dois trabalharam desde crianças, em campanhas publicitárias, mas nunca interpretaram irmãos na ficção.

Os irmãos Selton e Danton Mello Foto: Gustavo Zylbersztajn/ TV Globo

Diferentemente dos irmãos Simas. Rodrigo e Felipe interpretam Chitãozinho e Xororó na série As Aventuras de José e Durval, que estreou na Globoplay no dia 18 de agosto.

João Guilherme e Zé Felipe, também são irmãos reconhecidos no meio artístico. Os dois são filhos do cantor Leonardo.