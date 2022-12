Além de Simone e Simaria: Relembre as separações da música em 2022

“A hora do encontro também é despedida. A plataforma desta estação é a vida”, canta Milton Nascimento na música Encontros e Despedidas. A frase da canção sobre ciclos resume bem a decisão de algumas bandas e duplas em 2022.

Foi o caso das irmãs Simone e Simaria, que anunciaram o fim da parceria em agosto após uma série de desentendimentos públicos. A banda Genesis, por exemplo, que lançou o primeiro disco no final da década de 1960, também fez uma última turnê antes de finalizar os trabalhos.

Os motivos foram os mais variados. Aproveite e relembre as separações (e hiatos) do mundo da música deste ano:

Simone & Simaria

Simone e Simaria anunciaram fim da dupla sertaneja em agosto Foto: Instagram/@simoneesimaria

A dupla sertaneja de irmãs anunciou a separação em agosto após dez anos de carreira. A notícia veio depois de uma série de desentendimentos públicos entre as duas.

A relação desgastada ficou mais evidente após Simaria se atrasar para alguns shows. Antes do fim definitivo da dupla, ela anunciou pausa nos shows para “focar em sua saúde”.

Em dezembro, já em carreira solo, Simone chorou ao relembrar o fim do vínculo profissional com a irmã ao Fantástico.

“Eu fiquei sem saber de fato o que houve até que nós tivemos uma conversa e houve o fim do ciclo”, disse. “Mas a melhor coisa disso tudo é que ela está feliz, eu estou feliz. Cada uma vivendo o que quer viver porque nós somos maiores [de idade], somos grandes, mães de família... e isso está tudo certo”.

Simone, inclusive, lançou o seu primeiro DVD solo, Cintilante, no sábado, 17. “Tudo feito de uma forma tão incrível e tão cheia de amor que não há palavras que possam traduzir”, pontuou sobre o trabalho.





Genesis

Genesis anunciou o fim da banda em último show em Londres, na Inglaterra Foto: REUTERS/Steve Marcus (UNITED STATES)

Desde a estreia em 1969 com o disco The Original Album, Genesis passou por uma série de mudanças entre os integrantes. Logo no início dos trabalhos, o vocalista Peter Gabriel deixou o cargo e foi substituído pelo até então baterista do grupo britânico: Phil Collins.

Na época, os fãs ficaram receosos com a alteração - teve muita gente que temeu o fim de Genesis. Mas a banda se manteve numa crescente de sucessos, conquistando o primeiro Grammy com o single I Can’t Dance em 1993.

O fim definitivo do grupo só aconteceu em um show de Londres, na Inglaterra, em março deste ano. Debilitado, o cantor anunciou o fim do ciclo no palco e emocionou fãs: “Este é o último dia da turnê e o último show do Genesis. Estou emocionado porque vocês ainda vieram nos assistir”.





Harmonia do Samba

Harmonia do Samba anunciou a separação e Xanddy seguiu carreira solo Foto: ALFREDO FILHO/SECOM BA

Com hit em cima de hit, o grupo musical Harmonia do Samba anunciou o seu fim em setembro de 2022. O cantor Xanddy Harmonia publicou um vídeo nas redes sociais para comunicar aos fãs a decisão da banda.

“Por razões das mais diversas ordens se fez necessário algumas tomadas de decisões, sendo essa a mais difícil. Não queremos deixar espaço para especulações: a decisão para essa mudança foi muito pensada, amadurecida e tomada em conjunto”, disse ele.

O cantor continuou com carreira solo e lançou a primeira música dessa nova fase, Bebezona, parceria com Matheus Fernandes, em outubro. Ouça:





BTS (hiato)

Jin, Suga, V, Jungkook, RM, Jimin e J-Hope anunciaram hiato do BTS Foto: AUDE GUERRUCCI

O grupo sul-coreano BTS anunciou, em junho, uma pausa de três anos nos trabalhos para os integrantes focarem na carreira solo e cumprirem o serviço militar obrigatório. Na Coreia do Sul, todos os homens aptos entre 18 e 25 anos devem cumprir entre 18 e 21 meses de alistamento - e podem adiar o dever até os 30 anos.

Durante a transmissão do jantar BTS’ Festa, momento do anúncio, os “idols” – como são chamados os ídolos de k-pop – estavam com medo de decepcionar os fãs, mas acreditavam na necessidade de se desenvolver individualmente.

“Espero que vocês [fãs] não vejam isso como uma coisa negativa, mas sim como um plano saudável. Acho que o BTS se fortalecerá dessa maneira”, comentou J-Hope, um dos integrantes.

Kim Seokjin, conhecido como Jin, de 30 anos, inclusive, lançou o primeiro single da carreira solo com a música The Astronaut antes de cumprir serviço militar no país. Ouça:





CNCO

CNCO anunciou o fim do grupo após sete anos de parceria Foto: Eric Jamison/Invision/AP

A boyband latina também decidiu finalizar os trabalhos para focar nas carreiras solo dos integrantes após sete anos de parceria. CNCO fez o anúncio durante um discurso no Premios Juventud 2022.

“É um pouco estranho dizer isso, mas o CNCO vai se separar em breve. Não se preocupem, porque vamos continuar trabalhando, falta uma turnê para fazermos juntos, um álbum”, revelou Zabdiel De Jesus.

Segundo a revista Billboard, a separação ocorreu de forma amigável. “Sempre pensamos que, se nos separarmos, tinha de ser natural e foi isso o que aconteceu. Vivemos muitas coisas juntos, crescemos juntos nessa indústria e estamos prontos para novas experiências e expandir nossas carreiras”, completou De Jesus.

A banda se formou em 2015 após a vitória no reality show La Banda e acumulou diversos hits, como Reggaeton Lento, Hey DJ and Se Vuelve Loca. Dos cinco discos lançados, só dois não alcançaram o topo dos charts da Billboard.