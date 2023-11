Alexandre Correa diz que Ana Hickmann era ‘extremamente agressiva’ e se sentia ‘humilhado’

Alexandre Correa, publicou um story em seu Instagram na noite de sábado, 25, falando sobre os desdobramentos da suposta agressão à apresentadora Ana Hickmann, com quem é casado. Neste domingo, 26, a primeira entrevista de Ana após o episódio vai ao ar na Record.

Alexandre Correa e Ana Hickmann em foto de 2023 Foto: Instagram/@ahickmann

“Escreveram [Alexandre não especifica quem ou onde] que eu quero agilizar a partilha de bens. Errado, mentira. A última coisa que eu tô querendo agilizar é a partilha de bens, o que eu quero agilizar é o direito de ver o meu filho. Faz 14 dias que não vejo o menino, estou com muita, muita saudade. Já chorei tudo que eu tinha pra chorar”, diz.

Na sequência, continua: “Outra coisa que eu quero agilizar, onde meu braço alcançar, a segurança psicológica e o bem-estar dele. Posto isso, agilizar, sim, a separação, resolver os problemas que a empresa vem enfrentando. E aí falar da partilha de bens. A partilha de bens não é minha prioridade”.

Em entrevista à revista Quem publicada na tarde deste domingo, 26, Alexandre Correa mudou o tom adotado até agora para falar de Ana Hickmann: “O que nós estamos tendo é uma verdadeira injustiça por parte da Ana. Ela, no seu subconsciente, sabe muito bem o que aconteceu naquele dia.”

“Ana, no almoço, já tinha feito a ingestão de quase uma garrafa de vinho tinto. Eu não bebo há cinco anos. Mas quem bebe sabe que ingerir uma garrafa de vinho tinto a um calor de 40°C normal você não fica. E a Ana, toda vez que faz ingestão de álcool, nos últimos tempos, se tornou extremamente agressiva comigo na frente de todo mundo”, afirmou.

“Eu já fui, incontáveis vezes, humilhado por Ana Hickmann após ela fazer ingestão de álcool. E a ingestão de álcool causa isso”, continuou.

Correa ainda negou, novamente, ter dado uma cabeçada na apresentadora: “Eu, em nenhum momento, a pressionei e ameacei dar cabeçada, mesmo porque isso é uma tremenda de uma bobagem. Como você prensa alguém e fica a alguns centímetros e ameaça dar uma cabeçada?”

Ana Hickmann dá entrevista ao Domingo Espetacular, da Record

A apresentadora deu uma entrevista sobre a suposta agressão que sofreu do marido, Alexandre Correa, para o Domingo Espetacular. Nela, a apresentadora afirma que “ele veio, sim, para me dar uma cabeçada”. Após o ocorrido, o empresário negou ter dado a cabeçada.

As declarações serão exibidas no programa, que vai ao ar a partir das 19h45, na Record. Porém, uma prévia já foi divulgada pelo programa e circula nas redes sociais. No primeiro trecho, Ana diz:

“Ele veio, sim, para me dar uma cabeçada”. Em outro momento, ela também relatou: “Eu comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava, fiquei com medo dele”.

Em outro corte da entrevista, com lágrimas nos olhos, ela desabafou: “Sou eu que estou aqui machucada e fui machucada durante muito tempo”.

Boletim de ocorrência de Ana Hickmann

O Estadão teve acesso ao boletim de ocorrência registrado por Ana Hickmann. Segundo seu relato, por volta das 15h30, ela estaria na cozinha de sua casa com Alexandre, o filho e duas funcionárias. Ela teria dito algo ao filho que o marido não teria gostado e foi repreendida, com “ambos aumentando o tom de voz”. A criança teria pedido que parassem de brigar e saído correndo assustada.

“O autor passou a pressionar a vítima contra a parede, bem como a ameaçá-la de agredi-la com uma cabeçada, ocasião em que ela conseguiu afastá-lo e, ao tentar pegar seu telefone celular, que estava em cima de uma mesa na área externa, o autor, repentinamente, fechou a porta de correr da cozinha, o que pressionou o braço esquerdo da vítima”, diz o trecho seguinte do documento policial.

Ana, então, teria conseguido trancá-lo para fora de casa e fez a ligação para a Polícia Militar. Correa teria deixado o local pouco depois. Hickmann buscou atendimento médico no Hospital São Camilo, onde foi constatada uma contusão em seu cotovelo esquerdo. Ainda segundo o BO, ela teve o braço imobilizado com uma tipoia.

“A vítima tomou ciência das medidas protetivas conferidas pela Lei Maria da Penha, porém, neste momento, optou por não requerê-las”, encerra o documento.

O que diz Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann

Confira a íntegra de seu pronunciamento inicial abaixo:

“De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências.Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno.

Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza.

Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no meu escritório”.