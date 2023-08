Alice Cooper sugere que Johnny Depp e Amber Heard deveriam trabalhar juntos em remake de filme

Alice Cooper, o icônico roqueiro, fez uma sugestão inusitada m uma entrevista à Vulture. Ele propôs que Amber Heard e Johnny Depp, ambos no centro de polêmicas e processos judiciais por alegações de abuso doméstico, deveriam estrelar juntos um remake.

Amber Heard e Johnny Depp enfrentaram uma separação altamente pública e contenciosa. Após se casarem em 2015, Heard pediu o divórcio em 2016, alegando abuso doméstico por parte de Depp. O caso gerou múltiplos processos judiciais, com ambos os lados apresentando alegações e contra-alegações. A disputa tornou-se um dos tópicos mais discutidos na mídia, com detalhes e acusações sendo amplamente divulgados e debatidos pelo público.

“Eles deveriam fazer um remake de A Guerra dos Roses com Johnny e Amber”, disse Cooper. “Quem não iria ver isso? Eu com certeza iria! E, para torná-lo ainda mais interessante, seus advogados poderiam ser interpretados por Angie e Brad. Com um diretor realmente engraçado, seria um grande sucesso.”

A Guerra dos Roses é um filme de 1989 dirigido por Danny DeVito. Conta a história de Oliver e Barbara Rose, interpretados por Michael Douglas e Kathleen Turner. Depois de 18 anos casados, eles decidem se separar, mas ambos querem ficar com a grande casa onde moram. Isso faz com que os dois comecem uma briga engraçada e séria ao mesmo tempo, tentando fazer o outro desistir da casa. No meio dessa confusão, está Gavin D’Amaro, o advogado do divórcio, papel de Danny DeVito, que tenta ajudar e dar conselhos ao casal. O filme mostra como as coisas podem ficar complicadas quando um casal briga por bens e como o amor pode virar briga.

O roqueiro também comentou sobre a decisão de levar Johnny Depp para a sua atual turnê, apesar das alegações contra ele. Cooper foi enfático: “De jeito nenhum. Se você falar com Johnny sobre isso, foi algo que aconteceu.” Ele continuou, destacando que o julgamento nunca foi um tópico na turnê. “Ninguém se importava”, afirmou. Cooper ainda revelou que nunca assistiu aos julgamentos, considerando-os “exagerados”.

Alice Cooper está atualmente promovendo seu novo álbum chamado Road, que conta com a participação de artistas como Tom Morello, Wayne Kramer e Keith Nelson do Buckcherry. Além disso, ele está em turnê com a banda Hollywood Vampires.