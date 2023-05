Alicia Keys surpreende com dueto com Iza durante show no Rio de Janeiro; assista

A cantora norte-americana Alicia Keys surpreendeu o público durante o show no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 3, com um dueto com a cantora Iza. As duas cantaram juntas os hits Dona de Mim, da brasileira, e Unthinkable, de Alicia.

Alicia Keys está no Brasil para apresentar a turnê 'Alicia + Keys World Tour'. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

O registro do momento foi compartilhado por pessoas que estavam no local nas redes sociais. Na ocasião, Alicia arriscou alguns versos em português, cantando o refrão da música de Iza e também traduzindo um dos versos de Unthinkable – “você me chama e eu estou pronta”.

Assista:

A cantora está no Brasil com a turnê Alicia + Keys World Tour. Nesta sexta, 5, Alicia segue para São Paulo para uma apresentação única no Allianz Parque. Os shows no País dão início à etapa latino-americana do projeto.

A setlist de Alicia + Keys World Tour inclui alguns dos principais hits da carreira da artista, como Girl on Fire e If I Ain’t Got You. O foco, porém, são as músicas dos últimos álbuns, Alicia, lançado em 2020, e Keys, de 2021.

