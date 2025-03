Aline Campos conta sobre cirurgia para remoção de lesão pré-cancerígena causada por HPV; veja vídeo

A atriz Aline Campos gravou um vídeo nesta sexta-feira, 7, relatando ter passado por uma cirurgia para remoção de uma lesão pré-cancerígena no útero. Segundo ela, a lesão foi causada pelo Papilomavírus Humano (HPV).

Aline fez a publicação para alertar outras mulheres sobre a prevenção do câncer de colo do útero. Ela lembrou ser essencial fazer exames a cada 6 meses, usar preservativo e tomar a vacina contra o HPV. “Se eu tivesse me atentado a essa prevenção antes, talvez eu não precisaria passar por essa cirurgia”, disse.

Aline Campos faz cirurgia para remoção de lesão pré-cancerígena causada por HPV. Foto: @soualinecampos via Instagram

PUBLICIDADE A atriz também citou o fato de que 80% das mulheres sexualmente ativas vão ter contato com o vírus em algum momento da vida. “Muitas nem imaginam que estão infectadas, porque, na maioria das vezes, ele não apresenta sintomas, como [foi] comigo”, afirmou. Incorporada de forma escalonada ao Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de 2014, a vacina que protege contra o HPV é aplicada mesmo antes da adolescência, porque é mais favorável que a imunização seja feita antes do início da vida sexual. A imunização é prevista para a faixa etária de 9 a 14 anos, independentemente do sexo.