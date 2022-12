A apresentadora Aline Midlej, da GloboNews, será mãe pela primeira vez! O anúncio foi feito neste domingo, 25, ao lado do seu marido, o diretor Rodrigo Cebrian, em seu perfil do Instagram. Na legenda, a jornalista também revelou o sexo e o nome do bebê, será uma menina e se chamará Celeste.

Aline Midlej, apresentadora do GloboNews, revela gravidez e comemora: 'Nosso Natal celestial' Foto: @rodcebrian/Instagram

O rapaz também compartilhou fotos da véspera de Natal ao lado da amada, celebrando a notícia. Ele disse que a gravidez de Celeste representa “o fruto de um amor coletivo, da paixão de um encontro e do acolhimento das nossas muitas famílias”. Diversos colegas de profissão e famosos desejaram felicidades ao casal.