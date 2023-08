‘Altas Horas’ ao vivo: Programa teve falha de som e gafe do apresentador; veja como foi

A fim de celebrar a campanha do Criança Esperança, o Altas Horas deste sábado, 5, foi transmitido ao vivo sob o comando do apresentador Serginho Groisman. Além de contar com participações especiais de artistas e celebridades, a atração também ficou marcada por uma falha técnica e um deslize de Serginho ao trocar o nome de um ator.

Altas horas foi transmitido ao vivo neste sábado e contou com falha técnica e gafe de apresentador, Serginho Groisman. Foto: Reprodução/TV Globo

Cadê o som?

Ao pedir que o cantor Maurício Manieri subisse ao palco para se apresentar, o programa ficou em silêncio. E assim se manteve por quase 1 minuto até que a situação se normalizou. O compositor contornou o constrangimento e pediu para que os fãs doassem ao Criança Esperança.

Os membros da banda KLB fizeram o mesmo e brincaram com o ocorrido. “As pessoas estão doando tanto que está travando a transmissão da TV Globo de televisão”, disseram.

‘Quantas vezes já te chamaram de Zé Loreto?’

Durante a apresentação dos convidados que compunham o Mesão do Criança Esperança, Serginho Groisman se confundiu e trocou o nome do ator Juliano Cazarré pelo do artista José Loreto. Logo em seguida, o apresentador brincou com a situação.

“Quantas vezes já te chamaram de Zé Loreto?”, perguntou para Cazarré. O ator entrou na onda e respondeu em tom divertido: “De Zé Loreto não me chamaram, não. Mas já me chamaram de Wagner Moura, de Selton Mello.”

Na ocasião, Cazarré não percebeu a confusão, mas Serginho afirmou que errou e o artista levou numa boa. “Zé Loreto hoje você foi chamado, por mim”, disse o apresentador.