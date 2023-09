Amber Heard relembra namoro com Elon Musk: ‘Ainda o amo muito’

Amber Heard e Elon Musk relembraram detalhes do seu relacionamento em nova biografia publicada sobre o empresário nesta terça-feira, 12. A atriz e o empresário ficaram juntos entre 2017 e 2018. As informações são da People.

Escrita pelo jornalista Walter Isaacson, o livro fala sobre o início do namoro da atriz e do CEO da Tesla, menciona momentos tumultuados do casal e divide também a opinião do irmão de Elon sobre as suas namoradas.

Para o jornalista, Elon descreveu o relacionamento como algo “brutal”. Amber, por sua vez, disse que “ainda ama muito o ex” e que “Elon gosta muito do fogo, e isso às vezes o queima”.

Um dos trechos que se destacam é quando Isaac descreve uma briga que eles tiveram enquanto estavam viajando de férias com a família, incluindo Kimbal Musk, irmão do empresário.

Kimbal também opina sobre os relacionamentos de Elon e diz achar “triste” que o irmão “se apaixona por pessoas que são muito más com ele”. “Elas são lindas, sem dúvida, mas eles têm um lado negro e Elon sabe que elas são tóxicas”, disse.

Segundo Isaacson, quando questionado, Elon riu do comentário de Kimbal, e disse ainda que se apaixona por esses tipos de pessoas porque “é um bobo por amor”. “Eu sou bobo com muita frequência, mas especialmente por amor”, comenta.

Elon Musk (Ed. Intrínseca), por Walter Isaacson, já está disponível no Brasil.