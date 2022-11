Ameianoite: Pabllo Vittar anuncia data do próximo clipe com participação de Glória Groove

Publicidade

Pabllo Vittar publicou no Instagram em colaboração com Glória Groove na madrugada desta terça-feira, 1º, anunciando a data de lançamento do videoclipe Ameianoite. Essa será a segunda música do álbum de estúdio de Pabllo.

A cantora já havia revelado a capa do single Ameianoite, e agora os fãs também têm a data do fim da espera pelo videoclipe, que promete ter a mesmo essência de A Queda da Glória Groove. O single foi lançado dia 20 de outubro.

Leia também Halloween dos famosos: confira as fantasias de Justin Bieber, Kim Kardashian e mais

“A gente quis trazer esse momento do Halloween que é uma época muito importante para a Gloria, porque foi um divisor de águas, com a música A Queda, e é muito especial pra mim também, porque é meu aniversário. Então, colocamos todas as nossas referências de terror em um papel e fizemos três dias de gravações para o clipe”, disse Pabllo, em coletiva de imprensa.

Gloria subiu ao palco na noite de aniversário de Pabllo e as drags entregaram uma apresentação do novo single com direito a performance e um beijo de ambas. Veja mais:

SÃO ELAS! Pabllo Vittar e Gloria Groove realizaram a primeira performance conjunta de #AMEIANOITE nesta madrugada no “Halloween da Pabllo” em São Paulo. 🕰



pic.twitter.com/BnLsIWLVGW — Gloria Groove Brasil 🕰 (@gloriagbrasil) October 22, 2022