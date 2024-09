Amiga de Maidê Mahl pede para não ficarem perguntando sobre a atriz e diz que estado é ‘gravíssimo’

Nos stories do Instagram, ela criticou pessoas conhecidas ou desconhecidas que pedem atualizações sobre a saúde de Maidê mais por curiosidade do que por preocupação e pediu para que as pessoas parem de procurá-la por esse motivo.

Amanda esclareceu que os amigos da atriz foram “impedidos” de falar sobre o estado de saúde de Maidê, mas confirmou as notícias divulgadas nos últimos dias: “Ela está em estado gravíssimo. Agora ela está estável, essa semana ela se estabilizou dentro de um quadro gravíssimo”.