Amigas de longa data, Deborah Secco conta o quanto ‘foi sofrido’ reencontrar Vitória Strada no ‘BBB’

O encontro desta edição com os participantes do reality show foi mais especial, já que entre as confinadas está uma amiga de Deborah, a atriz Vitória Strada, que faz parte do camarote.

Em sua conta no X (antigo Twitter), a atriz contou ter sido um momento difícil. Questionada por um seguidor sobre como tinha sido reencontrar Vitória, ela respondeu que “foi sofrido”. Tudo porque, apesar de serem amigas, elas não puderam interagir.