Amigo de Kate Middleton rebate Meghan Markle sobre formalidade da princesa de Gales

À People, um amigo de Kate Middleton negou que a princesa de Gales seja extremamente formal. Em um episódio da série documental Harry & Meghan, da Netflix, Meghan Markle relembrou o dia em que conheceu o príncipe William e sua esposa, Kate, e disse que estranhou a formalidade da família real mesmo “a portas fechadas”.

Casamento do príncipe Harry e Meghan Markle , em 2018. Dois anos depois, em janeiro de 2020, o casal renunciou à realeza e se mudou para os EUA. Foto: Ben Birchall/Pool/Reuters

A estadunidense contou que no dia do encontro com seus cunhados estava vestindo um jeans rasgado e estava sem sapatos. Ao passo que, segundo deu a entender, William e Kate não estavam, assim, tão descontraídos. “Eu adoro abraçar as pessoas, sempre fui assim”, disse Megan. “Não tinha noção do quão constrangedor é um abraço para tantos britânicos”.

A fonte ouvida pela People contradisse a ex-duquesa de Sussex. “Kate é uma grande fofa”, afirmou para a revista. “Ela é afetuosa, amigável e cumprimenta todo mundo com um grande abraço e um beijo. Isso é natural dela”.

A relação entre os príncipes William e Harry não é lá muito boa. Em um trecho de um dos episódios da série que foram ao ar hoje na Netflix, Harry insinua que seu irmão mais velho é mais bem tratado pela família real. “Para proteger meu irmão [William], eles sempre estavam prontos para mentir”, disparou. “Mas eles nunca estiveram dispostos a falar a verdade para proteger Meghan e eu”.

O documentário tem sido lido como uma “declaração de guerra” de Harry e Meghan à família real britânica. Assim como o tio-avô, Edward, Harry renunciou ao seu título de nobreza e foi viver nos EUA com a esposa, Meghan, em janeiro de 2020.