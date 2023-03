Amigo revela que Lady Di lavava louça em sua casa para fugir da rotina

O amigo da princesa Lady Di, o coreógrafo Wayne Sleep, revelou que a ela frequentava sua casa para lavar louça. O objetivo da princesa, segundo ele, era dar uma pausa da realeza britânica.

“Acho que ela não me procurava tanto para falar da parte séria que estava acontecendo na vida dela na época, e as coisas estavam indo tão rápido lá. Acho que ela vinha até mim para uma pausa”, confessou, em entrevista ao programa ‘Private Passions’, da BBC Radio 3 [via New York Post].

Amigo revela que Lady Di lavava louça em sua casa para fugir da realeza britânica Foto: Joel Robine/AFP

Ela e o fotógrafo de 74 anos se tornaram próximos depois de dançarem juntos para um evento de gala beneficente em 1985, em um comemoração do aniversário de 37 anos do agora Rei Charles, que foi marido da princesa.

“Sempre que nos víamos, ficávamos à vontade em meu apartamento, ela lavava a louça. Era divertido e dávamos risadas”, relembrou o coreógrafo sobre a mãe dos príncipes William e Harry.

Lady Di morreu em agosto de 1997, vítima de um acidente de carro em Paris.