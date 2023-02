Ana Castela e Pedro Sampaio misturam ritmos em lançamento de ‘Carinha de Bebê'; ouça

Ana Castela e Pedro Sampaio estão com novidade no repertório: Carinha de Bebê, lançada nesta quarta-feira, 15. Disponível em todas as plataformas de áudio, a faixa acompanha um videoclipe, no canal da cantora no YouTube.

Ana Castela e Pedro Sampaio em cena de 'Carinha de Bebê' Foto: Rodolfo Magalhães

Composta por Rodolfo Alessi, Mateus Felix, Breno Major, Patrick Ferreira, Suheldo Lima e Pedro Sampaio, Carinha de Bebê mistura funk e sertanejo em uma melodia dançante. A novidade promete contagiar o público e, por isso, conta com um videoclipe bem coreografado, gravado em Maringá, no Paraná.

A boiadeira, como a cantora é conhecida, comemora a parceria: “Cantar com o Pedro foi um presente. Sempre gostei das músicas feitas por ele e Carinha de Bebê tem tudo a ver comigo e com ele. Tenho certeza que todos os fãs vão curtir e dançar demais com a gente”.

Pedro Sampaio também aposta no sucesso e comenta os diferenciais da faixa. “Sou fã do trabalho da Ana Castela, e foi muito divertido misturar o som da boiadeira com a minha batida de funk, pop e eletrônico. Eu me amarro nesse mix de ritmos, eu adoro deixar a criatividade fluir e criar um som único! Estou empolgado com o resultado, espero que todo mundo curta bastante”, destaca.

