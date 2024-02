Ana Hickmann elogia Edu Guedes, mas garante que está solteira; assista

Na última quinta-feira, 1º, Ana Hickmann participou do Podcast Inteligência Ltda., de Rogério Vilela. A apresentadora falou sobre sua infância, início da carreira, vida de mãe e também respondeu a perguntas de fãs e seguidores. Um deles questiona: “Está solteira?”. Ana responde que sim. Vilela brinca: “Edu Guedes está aqui!”, referindo-se aos rumores de que ela e o chef e também apresentador Edu Guedes estavam namorando. “Mas [ele] é gatinho”, dispara Ana.

Ela explicou sobre o relacionamento com Edu, e complementou dizendo que são amigos há 20 anos: “A vida nos trouxe diferentes situações, não só o Edu, mas o próprio Britto, e outras pessoas também”, disse sobre a amizade entre eles.

Britto Jr., Edu Guedes e Ana Hickmann eram apresentadores do programa Hoje em Dia, da Record.

Ana Hickmann no Podcast Inteligência Ltda., de Rogério Vilela Foto: Reprodução de Vídeo / Youtube Inteligência Ltda.

Ana também negou ter traído o ex-marido Alexandre Correa. "Pode me acusar de qualquer coisa, mas dizer que eu traí, nunca". Ela finaliza dizendo: "Mais do que nunca, primeiro quero resolver os problemas que eu tenho". A artista se refere à separação turbulenta de Correa, com quem foi casada por 25 anos, após acusações de violência doméstica em boletim de ocorrência registrado em novembro de 2023. Os dois são pais de Alexandre, de 9 anos.

A apresentadora também falou sobre o Filho, Alezinho, de 9 anos e disse que “sempre quis a maternidade, sempre quis ser mãe”. Ela diz que se esforça para tentar conciliar a vida profissional com a maternidade. “Quero tentar ser a minha melhor versão como mãe”.

* Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.