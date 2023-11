Marido de Ana Hickmann publica depoimento de testemunha de suposta agressão; leia

Alexandre Correa, publicou em seu Instagram neste domingo, 26, trecho do que seria o depoimento de uma das testemunhas da suposta agressão que Ana Hickmann teria sofrido do marido recentemente. Também neste domingo, 26, a primeira entrevista de Ana após o episódio vai ao ar na Record (leia mais aqui).

O caso remete ao dia 11 de novembro de 2023, um sábado, quando Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica e lesão corporal contra seu marido, o empresário Alexandre Correa. Ele nega as acusações, afirmando também que a mulher estaria supostamente bêbada no momento do ocorrido, e seria “extremamente agressiva” com ele.

Versão de testemunha compartilhada pelo marido de Ana Hickmann

No registro postado por Correa, consta que a mulher, que trabalharia como cozinheira na casa, “nunca presenciou qualquer tipo de agressão física, mas que sempre percebia discussões entre Alexandre Bello e Ana que, geralmente, o motivo das brigas era por questões financeiras”.

“Por volta das 15h estava na cozinha do imóvel trabalhando e Ana e o filho Alexandre estavam no mesmo cômodo e conversavam sobre questões financeiras da família. Durante essa conversa, Alexandre Bello [marido de Ana], ao chegar à cozinha, interviu na conversa de forma agressiva.”

Na versão da testemunha, teria então começado uma discussão, com o filho do casal ficando bastante nervoso: “A depoente acolheu o menino e o levou até o seu quarto, que fica em um anexo da casa. Permaneceram no local e escutavam uma discussão entre o casal.”

Sem estar no mesmo cômodo em que Alexandre Correa e Ana Hickmann, ela destacou que “não ouviu nenhum tipo de ameaça ou injúria por parte dos contendores, mas que discutiram com exaltação”.

“Alguns minutos após, a vítima Ana surgiu na porta do quarto da depoente e, aos prantos, disse que o marido havia lhe ferido no braço e que havia acionado a Polícia Militar. De pronto, socorreu a patroa e lhe acomodou no quarto. Em seguida, trancou a porta do cômodo e o autor começou a bater na porta e pedir para Ana abrir para conversarem. Não abriram o quarto e, logo após, a casa silenciou. Então, notaram que Alexandre havia deixado o local”, conclui o documento.

Alexandre Correa ainda escreveu na postagem: “Maria, colaboradora há três anos, atestou em seu depoimento que nunca houve agressão. Nem antes, nem no dia 11/11/2023. Que a verdade prevaleça!”.

Alexandre Correa e Ana Hickmann em foto de 2023 Foto: Instagram/@ahickmann

Marido acusa Ana Hickmann de ser ‘agressiva’

Em entrevista à revista Quem publicada na tarde deste domingo, 26, Alexandre Correa mudou o tom adotado até agora para falar de Ana Hickmann: “O que nós estamos tendo é uma verdadeira injustiça por parte da Ana. Ela, no seu subconsciente, sabe muito bem o que aconteceu naquele dia.”

“Ana, no almoço, já tinha feito a ingestão de quase uma garrafa de vinho tinto. Eu não bebo há cinco anos. Mas quem bebe sabe que ingerir uma garrafa de vinho tinto a um calor de 40°C normal você não fica. E a Ana, toda vez que faz ingestão de álcool, nos últimos tempos, se tornou extremamente agressiva comigo na frente de todo mundo”, afirmou.

“Eu já fui, incontáveis vezes, humilhado por Ana Hickmann após ela fazer ingestão de álcool. E a ingestão de álcool causa isso”, continuou.

Correa ainda negou, novamente, ter dado uma cabeçada na apresentadora: “Eu, em nenhum momento, a pressionei e ameacei dar cabeçada, mesmo porque isso é uma tremenda de uma bobagem. Como você prensa alguém e fica a alguns centímetros e ameaça dar uma cabeçada?”

Ana Hickmann dá entrevista ao Domingo Espetacular, da Record

A apresentadora deu uma entrevista sobre a suposta agressão que sofreu do marido, Alexandre Correa, para o Domingo Espetacular. Nela, a apresentadora afirma que “ele veio, sim, para me dar uma cabeçada”. Após o ocorrido, o empresário negou ter dado a cabeçada.

As declarações serão exibidas no programa, que vai ao ar a partir das 19h45, na Record. Porém, uma prévia já foi divulgada pelo programa e circula nas redes sociais. No primeiro trecho, Ana diz:

“Ele veio, sim, para me dar uma cabeçada”. Em outro momento, ela também relatou: “Eu comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava, fiquei com medo dele”.

Em outro corte da entrevista, com lágrimas nos olhos, ela desabafou: “Sou eu que estou aqui machucada e fui machucada durante muito tempo”.

Boletim de ocorrência de Ana Hickmann

O Estadão teve acesso ao boletim de ocorrência registrado por Ana Hickmann. Segundo seu relato, por volta das 15h30, ela estaria na cozinha de sua casa com Alexandre, o filho e duas funcionárias. Ela teria dito algo ao filho que o marido não teria gostado e foi repreendida, com “ambos aumentando o tom de voz”. A criança teria pedido que parassem de brigar e saído correndo assustada.

“O autor passou a pressionar a vítima contra a parede, bem como a ameaçá-la de agredi-la com uma cabeçada, ocasião em que ela conseguiu afastá-lo e, ao tentar pegar seu telefone celular, que estava em cima de uma mesa na área externa, o autor, repentinamente, fechou a porta de correr da cozinha, o que pressionou o braço esquerdo da vítima”, diz o trecho seguinte do documento policial.

Ana, então, teria conseguido trancá-lo para fora de casa e fez a ligação para a Polícia Militar. Correa teria deixado o local pouco depois. Hickmann buscou atendimento médico no Hospital São Camilo, onde foi constatada uma contusão em seu cotovelo esquerdo. Ainda segundo o BO, ela teve o braço imobilizado com uma tipoia.

“A vítima tomou ciência das medidas protetivas conferidas pela Lei Maria da Penha, porém, neste momento, optou por não requerê-las”, encerra o documento.