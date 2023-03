Ana Maria Braga atualiza estado de saúde após cirurgia: ‘Me recuperando’

Ana Maria Braga utilizou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 27, para atualizar seus seguidores sobre o seu estado de saúde após realizar uma cirurgia de varizes nas pernas.

“Oi, meninos e meninas. Já fiz o procedimento e foi tudo bem. Estou no quarto me recuperando e espero logo, logo estarmos juntos novamente. Um beijo”, escreveu a apresentadora.

— Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) March 27, 2023

Ela já havia informado aos fãs de que, nesta segunda, estaria ausente do programa Mais Você, da TV Globo, devido ao procedimento. Fabrício Battaglini e Talitha Morete assumiram o comando da atração.

“Como vocês me escutaram, quem me acompanha aí, eu estou saindo neste final de semana e mais uns dois dias só para fazer... para ficar bonita, né? As ‘legs’ [pernas, em inglês], como se diz. Estão bonitas, mas pode melhorar. Então, a gente vai se falando por aqui e eu vou contando como eu estou”, disse Ana Maria em um vídeo na última sexta, 24.

— Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) March 24, 2023

No programa de sexta, a apresentadora também já havia mencionado a cirurgia, explicando que ficaria ausente por alguns dias por conta da cirurgia vascular.

Ana Maria foi submetida a um procedimento semelhante em novembro de 2022. Na época, a equipe dela afirmou que a cirurgia foi feita para tratar sequelas da radioterapia feita em 2001 para tratar um câncer colorretal.