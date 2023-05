Ana Maria Braga cai no choro em jogo do Palmeiras por lembrar do pai falecido

Neste sábado, 29, a apresentadora global Ana Maria Braga, 74 anos, foi assistir ao jogo do Palmeiras x Corinthians, no Allianz Parque, em São Paulo. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela não aguenta a emoção e vai às lágrimas após se lembrar do pai, já falecido.

Nos stories, Braga aparece comendo e cantando uma música do time, além de estar muito feliz.

“Quando eu entrei aqui (estádio) parecia que meu coração ia explodir. Não dá para explicar. Eu lembro do meu pai, do Palestra Itália. A gente vê pela televisão parece uma coisa legal, mas quando você vê aqui, bate o coração nesse peito”, disse ela com lágrimas nos olhos. “É um presente pra alma”.

Ainda durante a sua passagem pelo jogo, a apresentadora reviu o ex-BBB e jornalista Fred Desimpedidos, palmeirense número 1. Os dois conversaram e posaram para algumas fotos que foram compartilhadas nas redes sociais.