Ana Maria Braga fala sobre términos de casais famosos; veja

Na última segunda-feira, 25, a apresentadora Ana Maria Braga falou em suas redes sociais sobre a “onda de términos” dos casais famosos. Em um mesmo dia, anunciaram o fim do relacionamento os casais Sandy e Lucas Lima, Ana Castela e Gustavo Mioto, e Paula Fernandes e o empresário Rony Cecconello.

Ana Maria também estava em uma das cenas mais marcantes do último mês, também relacionada a desilusão amorosa – quando Luísa Sonza anunciou seu término com Chico Moedas e leu uma carta aberta sobre traição ao vivo, no Mais Você. “Tem dias que são especiais, que nos tocam e nos permitem entender uma série de coisas”, escreveu Ana na ocasião, após se emocionar com a cantora.

Agora, depois das novas notícias, ela voltou a opinar sobre o assunto. Veja: