Ana Maria Braga faz rara declaração sobre o namorado ao comentar futebol no ‘Mais Você’

Ana Maria Braga falou sobre o namorado, o jornalista Fábio Arruda, durante o programa Mais Você desta segunda-feira, 3. Em conversa com Karine Alves sobre a rodada do Brasileirão no fim de semana, a apresentadora deixou escapar que agora encontrou um companheiro de time.

No bate-papo no bloco de esportes, Ana Maria disse que o filho e o neto são são-paulinos e que ela é palmeirense. Em seguida, Karine perguntou se existia mais algum torcedor do Palmeiras na família da apresentadora. Foi aí que Ana entregou.

“Tem. Agora, eu e o Fábio, o meu companheiro. Fábio é palmeirense roxo que nem eu”, disse a apresentadora, sorrindo. “Então está bem, o casal em harmonia total”, emenda Karine.

Ana Maria Braga começou a namorar Fábio Arruda em março de 2022, mas tem mantido o romance longe dos holofotes. Em viagem à África do sul em família, os dois aparecem juntos em meio às imagens publicadas por ela no Instagram.

Discreto, o jornalista só apareceu publicamente ao lado de Ana Maria quatro meses depois do início do relacionamento, quando a loira promoveu uma festa junina do Mais Você.

Ana Maria Braga e o namorado, o jornalista Fábio Arruda Foto: Instagram/@anamariabragaoficial

Fazenda-mansão no interior de São Paulo

Continua após a publicidade

E por falar em festa junina, a apresentadora Ana Maria Braga promoveu neste fim de semana a tradicional festa junina em sua fazenda, no interior de São Paulo. Em postagens no Instagram, a titular do Mais Você mostrou alguns detalhes do local que, inclusive, já serviu de cenário para o programa da TV Globo.

Localizada na cidade de Bofete, região próxima de Botucatu, a Fazenda Primavera fica em um terreno de 150 alqueires. A casa, construída nos anos 1960, tem cinco suítes, duas cozinhas, salas espaçosas e piscina. No local, ainda há uma capela onde a apresentadora celebrou uma missa.

Em uma das fotos postadas por Ana Maria, que estava vestida à caráter para o tema da festa, é possível ver a extensa varanda, com portas no estilo colonial. Outra imagem mostra área da sala com piso de madeira, sofá branco e uma grande televisão na parede. A parte externa da casa estava decorada com bandeirinhas coloridas.

Em seu perfil, Ana Maria postou dois vídeos apresentados pelo papagaio Louro Mané, seu parceiro na apresentação do Mais Você, nos quais aparecem a área onde se localiza a piscina da fazenda.