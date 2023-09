Nesta terça-feira, 29, a apresentadora Ana Maria Braga rebateu as críticas que recebeu após compartilhar registros se batizando no Rio Jordão, em Israel. Segundo Ana, algumas pessoas passaram a afirmar que a apresentadora não havia sido realmente batizada, já que, conforme os comentários negativos, “é algo muito mais importante que isso”.

Ela, porém, esclareceu que o gesto tem a ver com um “simbolismo”. “Eu já fui batizada e, quem vai lá, são católicos que já foram batizados. [...] O batismo nada mais é do que você ser perdoado dos pecados originais cometidos por Adão e Eva”, comentou Ana durante a apresentação do Mais Você, programa da Rede Globo.

Ana Maria Braga respondeu críticas que recebeu após se batizar no Rio Jordão. Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@anamariabragaoficial

A apresentadora ainda contou sobre o local, cenário de vários trechos da Bíblia, como o batismo de Jesus Cristo. “Jesus, mesmo sendo quem ele era, foi batizado. [...] Então é um simbolismo que mexe com a alma da gente”, disse.

Ana Maria publicou vídeos do batismo em seu perfil do Instagram na última semana. Nos registros, ela se emocionou com o momento e também afirmou que o gesto é simbólico, “mas importante para quem crê”.

Assista a um trecho: