Ana Maria Braga revelou o nome da neta recém-nascida, filha de Mariana Maffeis, primogênita da apresentadora, durante o programa Mais Você, da TV Globo, desta segunda-feira, 20. Ela também contou que chegou a tempo de conhecer a neta após a viagem para os Emirados Árabes. Veja abaixo.

“Estava morrendo de medo de chegar depois, mas cheguei a tempo de ver a minha netinha nascer. O nome dela é Lila! Lila Maffeis Gonçalves. É minha quinta neta. Ganhamos todos mais uma alma na família. Levei um susto! Porque cresce rápido. Parece fermento esse negócio, a família parece que brota”, contou Ana no programa.

Antes, Mariana Maffeis disse que já tinha escolhido o nome de sua filha que nasceu na segunda-feira, 13. No entanto, ela afirmou que só revelaria o nome em uma live que seria no próximo domingo, 26. O anúncio do nascimento repercutiu depois de ela dizer que estava “intuindo o nome” do bebê após o parto.

Filha de Ana Maria Braga vai contar nome de bebê em live Foto: Reprodução / Instagram

“Nascer no mundo; quanta coragem. Um parto não é nada perto da decisão de estar aqui. Que fortuna a nossa você ter nos escolhido e empreendido a missão de chegar até nós, de estar conosco. Seja muito bem-vinda, filha minha; já amparada pela energia dos seus que são muitos”, disse Mariana nas redes sociais.

Mariana Maffeis segura sua filha após o parto Foto: Reprodução/@maffeismariana

Mariana teve o bebê em casa, cercada pelos filhos mais velhos, Joana, de 12, Maria, de 9 e Varuna, de 2, além de seu marido, o professor de yoga colombiano Badarik González. O pai fez fotos do momento, que foram postadas por ela no Instagram.

Mariana Maffeis cercada pelos filhos Foto: Reprodução/ Instagram @maffeismariana

A filha de Ana Maria, que só anunciou que estava grávida no oitavo mês de gestação, optou por não saber o sexo do bebê até a hora do nascimento. Mariana mora com a família em Botucatu, no interior de São Paulo, e leva uma vida fora dos holofotes.

Diante da curiosidade dos seguidores sobre como a criança irá se chamar, Mariana respondeu nos comentários da publicação: “Ainda estamos intuindo o nome dela. Agradeço muito as palavras generosas de todos”.