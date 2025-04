Ana Maria Braga se casa com Fabio Arruda em cerimônia com presença de famosos

A apresentadora Ana Maria Braga, de 76 anos, se casou, na tarde de sexta-feira, 4, com o jornalista Fabio Arruda, de 54, em uma cerimônia intimista com presença de familiares e amigos, incluindo famosos como Eliana e Sabrina Sato.

O casamento foi realizado na casa da apresentadora no bairro do Jardins, zona oeste de São Paulo. O vestido usado por ela foi assinado pela estilista Lethicia Bronstein. Em uma foto compartilhada pela esteticista Michelle Meleck, é possível ver detalhes da roupa, com estampa floral no lugar do branco tradicional.

Ana Maria Braga e Fabio Arruba posam com convidados na cerimônia de casamento do casal, realizada na sexta-feira, 4 de abril de 2025. Foto: @michellemeleck via Instagram

PUBLICIDADE A convidada também divulgou um vídeo em que Ana Maria aparece sentada em uma cadeira sendo levantada por amigos em celebração, uma tradição popular de casamentos judaicos. Mais tarde, contudo, ela apagou o vídeo de seu perfil. Foram vistos chegando à casa de Ana Maria o casal de apresentadores Luciano Huck e Angélica, além de Sabrina Sato, acompanhada do marido, o ator Nicolas Prattes. A companheira de Mais Você Tati Machado chegou com o marido, Bruno Monteiro.

Publicidade

Eliana, colega de emissora de Ana Maria desde sua ida à Globo, divulgou fotos pronta para o casório. “E lá vamos nós celebrar o amor”, escreveu.

Este é o quinto casamento de Ana Maria Braga - ela foi casada com o economista Eduardo de Carvalho, com quem tem dois filhos, de 1980 a 1992. De 1997 a 2002, viveu relacionamento com o segurança Carlos Madrulha. Já entre 2005 e 2013, casou com o empresário Marcelo Frisoni. Por fim, de 2019 a 2021, esteve com o francês Johnny Lucet.

Ana Maria e Fabio Arruda começaram o namoro em 2022 nos bastidores da TV Globo. Em uma participação no programa Altas Horas, a apresentadora falou sobre o início do relacionamento: “Na pandemia, eu vim para São Paul. Aí, de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar.”